Am Sonntag, 8. September, finden in den Gemeinden Eisighofen und Gutenacker die Wahlen der neuen Ortsbürgermeisterin oder des Ortsbürgermeisters statt. Termin für eine etwa notwendig werdende Stichwahl ist am Sonntag, 22.

Anzeige

September. Das erneute Votum wurde notwendig, da in beiden Orten bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bewerber um das Bürgermeisteramt keine erforderliche Mehrheit erzielten. Jürgen Maxeiner kam in Gutenacker nur auf 33,75 Prozent der Stimmen. Egbert Michael Lux lag am Ende der Auszählung in Eisighofen bei 31,82 Prozent. up