Neuer Veranstalter gefunden: Catzenlnbogener Ritterspiele 2024 sind gesichert

Zur ersten Grafenrunde in diesem Jahr konnte Uwe Welker im Auftrag der Stadt Katzenelnbogen mehr als 40 Interessierte im Vereinslokal Einrichschänke begrüßen. Das Interesse der Teilnehmer der Grafenrunde an den Ritterspielen sei groß, weil die Stadt in diesem Jahr einen neuen Veranstalter engagieren müsse, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Interesse an den Catzenelnbogener Ritterspielen hält an. Rund 40 Interessierte trafen sich zum Teil in Gewandung zur ersten Grafenrunde in diesem Jahr.

Das Interesse an den Catzenelnbogener Ritterspielen hält an. Rund 40 Interessierte trafen sich zum Teil in Gewandung zur ersten Grafenrunde in diesem Jahr. Foto: Uwe Welker

Der Ausrichter des vergangenen Jahres habe aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen abgesagt. Doch es gebe eine gute Nachricht: Die Veranstaltungsreihe der Catzenelnbogener Ritterspiele geht weiter. In diesem Jahr findet das Spektakel vom 29. bis 30. Juni statt.

Seit 2007 gebe es die Ritterspiele nun schon – mit zwei Unterbrechungen. 2016 musste die Veranstaltung wegen einer Überschwemmung des Geländes abgesagt werden, in den Jahren 2020 und 2021 hatte Corona eine Durchführung unmöglich gemacht. Die Teilnehmer der Grafenrunde kamen zum Teil von sehr weit her: aus Hessen, aus Niederbayern und aus Baden-Württemberg. Dies beweise, dass die Ritterspiele eine große räumliche Reichweite hätten. Unter den Teilnehmern der Grafenrunde waren Händler, Darsteller, Tanz- und Schwertkampfgruppen, Mitglieder des Einricher Reitvereins und des Schachclubs Einrich sowie viele Lagerteilnehmer.

Nachdem der Veranstalter des vergangenen Jahres abgesagt hatte, konnte mithilfe von Silvia Schneider (Silvana, die Zeitenwanderin), die aus Taunusstein stammt, eine Produktionsfirma gefunden werden, die die diesjährigen Ritterspiele im Auftrag der Stadt durchführen wird. Die Firma Fogelvrei Produktionen aus Heidhüsen an der Weser in Niedersachsen habe zugesagt, in alle Verträge, die der letztjährige Veranstalter bereits für die Ritterspiele in diesem Jahr abgeschlossen hatte, einzusteigen, heißt es weiter. Erste Gespräche zwischen Vertretern der Stadt und Fogelvrei Produktionen hätten bereits stattgefunden. Der Stadtrat werde in einer kommenden Sitzung die Vergabe beschließen. Da die Vertreter von Fogelvrei, Elke Osterhaus und Johannes Faget, wegen der Entfernung nicht an der Grafenrunde teilnehmen konnten, hatte Welker ein schriftliches Grußwort der beiden an alle Teilnehmer verteilt. red

Die nächste Grafenrunde findet aufgrund Karfreitag am Freitag, 22. März, in der Einrichschänke statt.