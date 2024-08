Neuer Spielplatz in Bad Ems: Bahn frei zum Klettern, Toben und Schaukeln

„Es sind diese besonderen Termine, wo etwas für Familien und Kinder geschaffen wurde, die unsere Arbeit in der Kommunalpolitik ausmacht“, sagte Stadtbürgermeister Oliver Krügel bei seinem Grußwort anlässlich der Eröffnung des Spielplatzes Große Wiese. Die Kinder standen da bereits ungeduldig am Zaun und schauten mit strahlenden Augen auf die neuen Spielgeräte.

Anzeige

Etwas mehr als 120.000 Euro wurde in diese Anlage investiert, die den Nutzern einige Besonderheiten bietet. „Unsere Spielgeräte sind Müll. Und das sagen wir ganz bewusst“, erläuterte Krügel. Denn aus recycelten Kunststoffen wurden diese Hergestellt und sind somit sehr nachhaltig. Der Hersteller, Westfalia Spielgeräte, hat als erster Hersteller die Zertifizierung mit dem Blauen Engel und liefert seine Geräte mit einer 15-jährigen Garantie aus. Sie sind damit nicht nur nachhaltig in der Herstellung, sondern auch sehr haltbar und robust.

Ausgestattet ist der neue Spielplatz mit einem U 3-Bereich für die ganz kleinen Kinder, der unter anderem Elemente zur Schulung der Motorik bietet. Das Gleichgewicht lässt sich auf dem Niedrigseilgarten schulen, und die Kletterelemente bieten die Möglichkeit zum Austoben. Ein Höhepunkt ist dabei sicherlich die fast fünf Meter hohe Kletterkrone.

Für alle Altersgruppen ist etwas dabei

Es fehlt nicht an den Klassikern wie Wippen, Schaukeln für alle Altersgruppen und einem großen Sandkasten mit Sonnenschutz und Spielelement zur Sandbearbeitung. „Einen Spielplatz dieser Größenordnung haben wir nicht oft“, berichtet Muhammet Demirtas vom Hersteller Westfalia Spielgeräte. „Die Anlage ist ein Vorzeigespielplatz und wird in unseren Referenzen künftig anderen Interessenten präsentiert“, betonte er.

Oliver Krügel ging auf die Entstehungsgeschichte dieser Projektidee ein. „Aufgrund eines Interessenten für das Grundstück des Spielplatzes in der Bleichstraße, wegen einer angefragten Nutzungsänderung für eine angrenzende Werkstatthalle, sah ich die Chance, diesen Spielplatz aufzugeben. Denn offen gesagt ist er der unattraktivste im gesamten Stadtgebiet, nicht sonderlich einladend und unmittelbar an die Bleichstraße angrenzend“, erläuterte Krügel.

"Unsere Spielgeräte sind Müll. Und das sagen wir ganz bewusst.“ Stadtbürgermeister Oliver Krügel zu den recycelten Materialen

„Dann habe ich in der näheren Umgebung nach geeigneten Grundstücken, die im Eigentum der Stadt sind, gesucht. Relativ schnell kam für mich die Große Wiese in Betracht, auch aufgrund der ruhigeren Lage. Der Stadtrat hat diese Idee von Anfang an breit unterstützt, und dafür bedanke ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen.“ Damit diese Anschaffungen getätigt werden konnten, gab es einige Spender und Gönner.

Die größten Einzelspenden stellte dabei die Else Schütz Stiftung. 100.000 Euro stiftete sie für diese Maßnahme, und Stiftungsvertreter Johann Christian Meier erläuterte dem aufmerksamen Publikum bei seinem Redebeitrag die Tätigkeit und Aufgaben der Else Schütz Stiftung. „Durch die Ortsbürgermeisterkollegin Michaela Lehmler, die ebenfalls einen Spielplatz mit Westfalia-Spielgeräten durch die Else Schütz Stiftung in Becheln realisiert hat, kam dann der Kontakt mit Stiftung und Hersteller zustande“, erläuterte Krügel.

Stiftung hilft gemeinnützigen Projekten

Die Stiftung tritt vermehrt in unserer Region auf und hat es sich zum Ziel gesetzt, gemeinnützige Projekte für die Menschen zu unterstützen. Die Firma Heuchemer Verpackung hat mit einer weiteren großen Einzelspende die Zaunanlage in Höhe von 12.000 Euro finanziert. Stadtbürgermeister Krügel bedankte sich im Namen der Stadt Bad Ems für diese außergewöhnlichen Spenden. Auch dankte er weiteren Einzelspendern, denn der Spielplatz sei komplett fremdfinanziert worden. Lediglich der Aufbau erfolgte in Eigenleistung durch den städtischen Bauhof, hier dankte Krügel auch den Mitarbeitern für ihren Einsatz.

„Unser neuer Spielplatz ist ein Gewinn für die Kinder und Familien in unserer Stadt und Region. Er wird sicherlich zu einem Anlaufpunkt und einen sinnvollen Beitrag zur Freizeitgestaltung haben“, ist Oliver Krügel überzeugt. Für das leibliche Wohl sorgte bis in den frühen Nachmittag hinein das Team des Jugendzentrum Bad Ems mit freundlicher Unterstützung durch Equipment von Jörg Kaffines Hexenküche. red