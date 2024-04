Plus Diez Neuer Schwung: BID-Managerin unterwegs –Unternehmensberaterin Nina Fischer ist von Diez begeistert Von Johannes Koenig i Neue Kontakte knüpfen und schauen, wie man die Attraktivität der Innenstadt verbessern kann (von links): Christel Schlosser, Inhaberin eines Blumenladens in der Wilhelmstraße zusammen mit der neuen Quartiermanagerin Nina Fischer und Eilika Schmidt-Thomas vom Verein BIDiez. Fotos: Johannes Koenig Foto: Johannes Koenig Kurz vor Ostern gab es den Förderbescheid des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums in Höhe von 150.000 Euro. Und nun knapp zwei Wochen später sitzt Nina Fischer (56) gut gelaunt im Büro von Eilika Schmidt-Thomas vom Verein BIDiez, der das Projekt mit angestoßen hat. Fischer ist die neue Quartiermanagerin und „Kümmerin“ der Diezer Innenstadt. Und die ersten Eindrücke sind schon sehr positiv. Lesezeit: 3 Minuten

Die gebürtige Mainzerin und Unternehmensberaterin war nach eigenen Angaben schon ein bisschen in der Welt unterwegs. „Ich habe lange in Lissabon gelebt“, erzählt sie. Konstanz, Wiesbaden, Brandenburg waren weitere Stationen. Nun ging es im Mai vergangenen Jahres von Berlin in die Grafenstadt. „Der Tipp kam von einer Freundin“, erzählt Fischer. ...