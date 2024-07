Neuer Hospizkoordinator bei den Diensten Rhein-Lahn: Jürgen Ackermann übernimmt die Aufgabe

Anzeige

„Wir sind glücklich mit der Wahl von Jürgen Ackermann“, sagte Oana Wöll. Der neue Koordinator kennt den Verein aus zehnjähriger Mitgliedschaft und aus seiner Zeit im Vorstand. Er erfüllt alle erforderlichen Voraussetzungen, sodass der Verein auch von den Krankenkassen gefördert werden kann. Ursprünglich machte Jürgen Ackermann eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Es folgte die Fachweiterbildung in Palliativ Care und ein Studium zum Diplom-Pflegewirt im Gesundheitsmanagement. Zuletzt war der neue Koordinator geschäftsführender Pflegedienstleiter in einer Diakoniestation, Pflegedienstleiter in einem stationären Hospiz und Verwaltungsmitarbeiter in einem Klinikzentrum.

Jürgen Ackermann ist Ansprechpartner vor allem für die Menschen und deren Angehörige, die am Lebensende eine Begleitung wünschen, sowie für die ehrenamtlichen Hospizbegleiter des Vereins. Er weist darauf hin, dass die Dienste des Vereins weiterhin für alle Betroffenen kostenlos sind.

Weiterhin, so Oana Wöll, ist der Verein auch auf Spenden angewiesen. Sie erklärt. „Wir sind auf Menschen, die sich engagieren, angewiesen. Ihre Mitgliedschaft, ihr persönliches Engagement oder ihre Spenden ermöglichen den Erhalt unserer Hospizarbeit im Rhein-Lahn-Kreis.“ red

Informationen unter Tel. 0152/ 533.709 27 oder per E-Mail an info@hospizdienste-rhein-lahn.de