Neuer Heimat- und Kulturverein Bremberg: Erster Arbeitseinsatz läuft wie am Schnürchen

Von Uschi Weidner

i Die muntere Truppe ließ sich beim Arbeitseinsatz die Stimmung vom schlechten Wetter nicht vermiesen. Auch Kinder packten mit an. Foto: Uschi Weidner

Bürger mehrerer Generationen fanden sich im Mai in Bremberg zusammen, um einen neuen Heimat- und Kulturverein zu gründen. Schon seit geraumer Zeit sahen sie Handlungsbedarf an Plätzen in ihrer Gemeinde. Jetzt stand der Platz unter den Linden am Rathaus in der Ortsmitte im Fokus.