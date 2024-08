Plus Niederneisen

Neue Wanderwege und Beschilderung: Auf Schusters Rappen rund um Niederneisen

Von Rolf-Peter Kahl

i Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Armin Bendel (Mitte) präsentieren Manfred Rosch (links) und Bernd Wagenbrenner einen Teil der neuen Wegebeschilderung. Foto: Rolf-Peter Kahl

Ob Wanderung mit Rucksack oder bequemer Spaziergang: Auf den fünf Wanderwegen rund um Niederneisen, die zwischen rund fünf und neun Kilometer lang sind, finden Wanderer unberührte Natur, so weit das Auge reicht und so weit die Füße tragen. Auf den Höhen bietet sich ein wunderbarer Fernblick bis zum Feldberg oder in den Westerwald.