Plus Braubach

Neue Planung: Weitere Parkplätze sollen in der Stadt Braubach entstehen

i Zwischen der Friedrichstraße und der Bahnlinie in Braubach sollen zukünftig mehr Parkplätze entstehen. Foto: Michael Stoll

Die Idee von einem Parkhaus in Braubach ist wohl endgültig vom Tisch. Stattdessen sollen auf dem dafür ursprünglich vorgesehenen Gelände zwischen Friedrichstraße und rechtsrheinischer Bahnstrecke ebenerdig 26 Stellplätze entstehen – also mehr als der momentan dort vorhandene Parkplatz hergibt. Dies kündigte Stadtbürgermeister Günter Goß in der jüngsten Stadtratssitzung im Rathaus an.