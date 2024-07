Plus Langenscheid/Region

Neue orthodoxe Gemeinde für die Region: Priester Matthias Zierenberg feiert Gottesdienste in deutscher Sprache

Von Johannes Koenig

i Erzpriester Matthias Zierenberg aus Langenscheid feiert seit Anfang Juni immer sonntags Gottesdienste in der Dreifaltigkeitskapelle in Limburg-Dietkirchen. Der serbisch-orthodoxe Gottesdienst wird auf Deutsch zelebriert. Fotos: Johannes Koenig Foto: Johannes Koenig

Auf den Spuren des heiligen Lubentius: Seit Anfang Juni gibt es in der Region eine neue Kirchengemeinde. Denn Erzpriester Matthias Zierenberg aus Langenscheid steht der neu gegründeten Gemeinde des Heiligen Lubentius in Limburg vor. Und diese ist offenbar auch die erste deutschsprachige serbisch-orthodoxe Gemeinde in Deutschland.