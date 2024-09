Plus Lahnstein

„Neue“ Lehner Kirmes: Premiere mehr als gelungen

i Ein mit Spannung erwarteter Moment am Samstagabend: Neptun hebt seine Tochter aus den Fluten der Lahn empor und trägt sie zur Bühne im Lehner Weindorf. Rhein-Lahn-Nixe Sarah Jaeger I. repräsentiert nun ein Jahr lang die Stadt Lahnstein und den Kur- und Verkehrsverein. Fotos: Lui (2), Müller Foto: tl

Einiges war ungewohnt, vieles neu – und doch waren die Wurzeln der Traditionsveranstaltung zu jedem Zeitpunkt zu erkennen: Die Lehner Kirmes hat am Wochenende Hunderte Menschen in den Stadtteil Niederlahnstein gelockt und begeistert. Während auf dem Marktplatz die Schausteller mit ihren Angeboten für Kinder und Jugendliche warben, wurde im Lehner Weindorf an der Lahn von Freitag bis Sonntag ein abwechslungsreiches Programm geboten.