Plus Limburg-Weilburg Netzwerk gegründet: Justiz will Frauen nach oben bringen Von Petra Hackert i Bettina Kilian (vorne rechts) freut sich über das rege Interesse an den Treffen. Foto: Petra Hackert Es wird normal. Wenn ein Vater vor Jahren in Elternzeit ging statt der Mutter, wurde er von einigen Kollegen noch geneckt oder schief angeschaut. Das wird besser. Gerade bei älteren Männern „gibt’s schon noch mal einen Spruch“, schildert eine junge Mitarbeiterin ihre heutigen Erfahrungen am Limburger Amtsgericht. Aber auch das wird besser, der Umgang natürlicher. Lesezeit: 3 Minuten

Dennoch gibt es das, was manche den „gläsernen Deckel“ nennen. Was das ist? Bettina Kilian beschreibt: „Ab R 3 sind relativ wenig Frauen dabei.“ Was das heißt? Richter und Staatsanwälte sind den Besoldungsgruppen R 1 bis R 10 zugeordnet. R 10 – in dieser Stufe arbeiten in Deutschland zum Beispiel ...