Nastätter Waffennarr: Das Motiv ist weiter unklar

In Nastätten wurde kürzlich das Waffendepot eines Mannes ausgehoben, der elf Kilo Sprengstoff, Handgranaten, ein Sturmgewehr und allerlei andere Schusswaffen gehortet hatte. Die Polizei vermutet, es könnte sich um das größte, jemals in Rheinland-Pfalz ausgehobene private Waffenlager handeln. Was der 63-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, damit vorhatte, ist auch zehn Tage nach der Verhaftung unklar.