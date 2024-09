Plus Nassau Nassauer Michelsmarkt: Spenden für das Feuerwerk werden gebraucht Von Andreas Galonska i Ende des Monats steigt wieder der Nassauer Michelsmarkt. Für das Feuerwerk am Montag werden zurzeit noch Spenden in einer Crowdfundingaktion gesammelt. Fotos: Bernd-Christoph Matern Foto: Matern Ende des Monats steht in Nassau der traditionelle Michelsmarkt auf dem Programm. Zurzeit ist dabei aber noch offen, ob das Feuerwerk stattfinden kann, für das es nun einen Aufruf zu einer Unterstützungsaktion gibt. Lesezeit: 2 Minuten

„Der Markt ist leider immer teurer geworden“, hebt Manuel Liguori, Nassauer Stadtbürgermeister, hervor. Das Feuerwerk hat am Montagabend den Höhepunkt und Abschluss der viertägigen Feiern gebildet. Sie beginnen am Freitag, 27. September, und erstrecken sich bis einschließlich Montag, 30. September. Michelrock am Freitag, Partyabend am Samstag sowie Frühschoppen am Montag ...