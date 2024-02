Immer wieder drehen die Kinder die alten und nun aufgeschnittenen Milchtüten in ihren Händen. „Abpitteln“ sei nun angesagt, erklären sie in bodenständiger Wortwahl. Die äußere Folie der Tetra-Kartons mit der Werbung darauf muss verschwinden, damit neue und schöne Behälter für Stifte entstehen können. Die Ersten greifen bereits zu Pinseln zwecks Bemalung. Dieses Recycling und Upcycling ist ein Beitrag, der der Mühlbach-Schule in Miehlen zu einem Zertifikat verhilft.