Plus Limburg Nach turbulenten Jahren: Der Mann hinter Karstadt in Limburg zieht Bilanz Von Uwe Röndigs i Jörg Walloschek hat Karstadt Limburg zehn Jahre als Geschäftsführer durch alle Wellen geschippert. Jetzt wurde er nach Bad Kreuznach gerufen. Foto: Röndigs Man kann sie schon als stürmisch bezeichnen, die Jahre, die hinter Jörg Walloschek liegen. Selbst für einen Routinier wie ihn. Lesezeit: 5 Minuten

Er sei Händler durch und durch, sagt er im Gespräch. Er liebt Kundenkontakt, steht deshalb bis zum letzten Arbeitstag vor seinem Wechsel nach Bad Kreuznach in Limburg an der Kasse. Hier bekommt er hautnah die Bedürfnisse der Menschen mit, für die der stationäre Handel zuständig sein will. Viele Kunden kennt ...