Nach tödlichem Unfall mit Karnevalswagen in St. Goarshausen: Was bisher bekannt ist

St. Goarshausen Rhein-Lahn-Zeitung

Tödlicher Unfall in St. Goarshausen: Fußgänger unter Karnevalswagen geraten

Tragischer Unfall in Sankt Goarshausen: In der Loreleystadt ist am Samstag nach dem Karnevalsumzug ein 20-Jähriger unter einen Karnevalswagen geraten.