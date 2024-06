Große Verdienste hat sich die Kreismusikschule in einem halben Jahrhundert um die Völkerverständigung erworben. Ihre Schülerinnen und Schüler gaben nicht nur Gastspiele in vielen Ländern, sie probten und musizierten auch gemeinsam mit Partnern, so wie auf diesem Foto aus dem Jahr 2010, als 71 Sieben- bis 15-Jährige aus Limburg, der französischen Partnerstadt Sainte Foy-lès-Lyon und Kraljevo (Serbien) anspruchsvolle Kompositionen einübten und in einem Sinfonie- und in einem Bläserorchester in der Domäne Blumenrod gemeinsam begeisterten Publikum vorstellten. Foto: Dieter Fluck/flu