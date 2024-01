Plus Geisig Nach Schimmel und Schließung: Jetzt geht es um die Zukunft der Kita Geisig Seit der Schließung der Geisiger Kita Panama nach einem Starkregen letzten Spätsommer sucht die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau (VG BEN) als Träger nach Lösungen. Denn bislang ist nicht klar, ob das Gebäude, das starke Schäden aufweist, erhalten werden kann. Die Stimmen mehren sich, die Einrichtung hätte dort nie gebaut werden sollen. Von Marta Fröhlich

Das Gebäude liegt in einer Senke, die ältere Geisiger als sumpfig und ewig feucht beschreiben, auch aufgrund des oberhalb liegendes Feldes, von dem immer wieder Regengüsse heruntergespült werden. Ortskundige wie Thomas Heymann, erster Beigeordneter des Gemeinderats, zweifeln an, ob der massive Schaden am Gebäude allein durch die Starkregenereignisse im Sommer ...