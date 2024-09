Plus Ruppertshofen/VG Nastätten Nach Rücktritt von Allmeroth: Schäfer leitet jetzt die Feuerwehr der VG Nastätten Von Thorsten Stötzer i Sie übernehmen Verantwortung für die Feuerwehren und somit für die Sicherheit in der Verbandsgemeinde Nastätten (von links): Bürgermeister Jens Güllering, Wehrleiter Alexander Schäfer sowie seine Stellvertreter Tim Strobel, Eric Gilles und Eric Sniehotta. Foto: Thorsten Stötzer Die Verbandsgemeinde Nastätten hat einen neuen Wehrleiter. Nach Differenzen und Rücktritt von Stephan Allmeroth haben die Feuerwehrleute der Verbandsgemeinde Nastätten nun einen neuen Leiter gewählt. Alexander Schäfer will wieder Einigkeit und Zusammenarbeit untereinander in den Fokus stellen und klar kommunizieren. Lesezeit: 2 Minuten

Die Wehrführenden aus allen 28 Einheiten innerhalb der Verbandsgemeinde haben in einer Versammlung in Ruppertshofen Alexander Schäfer zu ihrem neuen Leiter gewählt. Der 46-Jährige aus Hunzel erhielt 26 Ja-Stimmen bei zwei Nein-Stimmen in geheimer Wahl. Zwei neue stellvertretende Wehrleiter gibt es außerdem in Person von Eric Gilles (Himmighofen) und von ...