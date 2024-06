Plus Lahnstein Nach Panne bei der Verkündigung: Wahlausschuss bestätigt das Ergebnis der Ratswahl Von Tobias Lui i Der Wahlausschuss tagte öffentlich in den Konferenzräumen der Stadthalle. Foto: Tobias Lui Das Wahlergebnis der jüngsten Stadtratswahl ist vom Wahlausschuss der Stadt anerkannt worden. Allerdings stimmte der Vertreter der Freien Bürgerliste Lahnstein (FBL) am Ende der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses mit Nein, die Vertreterin der Grünen enthielt sich. Am Ende leisteten beide dennoch ihre Unterschrift unter das Endergebnis, welches damit amtlich ist. Lesezeit: 3 Minuten

Hintergrund dieses etwas skurrilen Verlaufs dürfte sein, dass am Montag nach der Wahl zunächst andere Zahlen vom Wahlleiter verkündet worden waren (unsere Zeitung berichtete). Dieses Ergebnis wurde einen Tag danach korrigiert – sowohl FBL als auch Grüne mussten einen Sitz weniger als am Vortag verkündet in Kauf nehmen. Wahlleiter Lennart ...