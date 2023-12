Plus Lahnstein/Rhein-Lahn Nach Insolvenz: Krankenhaus in Lahnstein schließt die Chirurgie – Künftig Schwerpunkt-Klinik Gerade zwei Wochen, nachdem das Lahnsteiner St.-Elisabeth-Krankenhaus beim Amtsgericht in Koblenz Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet hat, gibt es eine Zukunftsperspektive. Von Tobias Lui

Das Haus, schon seit 1965 in der Lahnsteiner Ostallee beheimatet, soll zu einem Krankenhaus der altersmedizinischen Basisversorgung mit psychiatrischem Schwerpunkt umstrukturiert werden. Allgemein- und Wirbelsäulenchirurgie sowie ästhetische Chirurgie und Gynäkologie schließen hingegen wegen der geringen Auslastung im Laufe des kommenden Jahres. Wie viele der 330 Arbeitsplätze am St.-Elisabeth-Krankenhaus am Ende wegfallen, ...