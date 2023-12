Plus Berndroth Nach folgenreichem Großbrand in Berndroth: Weihnachtsbasar stärkt den Zusammenhalt im Ort Von einem Dorf in Aufruhr war am Samstag beim Weihnachtsbasar in Berndroth nichts zu spüren. Eher konnten die zahlreichen Besucher den Eindruck gewinnen, dass der Ort im Einrich nach dem Großbrand im Oktober mehr und mehr zusammenwächst. Bei dem Feuer, das nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei auf Brandstiftung zurückzuführen ist, wurden das Dorfgemeinschaftshaus und das Feuerwehrgerätehaus zerstört, inklusive des dort gelagerten Materials für den traditionellen Weihnachtsbasar des SSV. Von Uli Pohl

Was darauf folgte, ist eine Trotzreaktion, den am und im Dorfgemeinschaftshaus geplanten Basar in abgeänderter Form doch zu organisieren und stattfinden zu lassen. Mit dem SSV Berndroth als Veranstalter schlossen sich die anderen Ortsvereine – Männergesangverein, FC Linde, die Feuerwehr und die Ortsgemeinde – dem Organisationsteam an. Alle zusammen sorgten ...