Was war im Sommer eigentlich in Berndroth los? Monate vor dem verheerenden Brand des Dorfgemeinschaftshauses am 19. Oktober hatte es unter anderem ein Drohschreiben und eine Bombenattrappe gegeben. Davon betroffen war auch der damalige Berndrother Wehrführer Oliver Kaiser (51), der noch vor der Sommerpause zurücktrat und nun auf die damaligen Ereignisse zurückblickt. Und das Erlebte wirkt noch nach.