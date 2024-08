Plus Osterspai Nach der Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg: Rauschendes Fest für Langhals Von Ulrike Bletzer i Die glücklichen Preisträger: Sebastian Reifferscheid (Mitte, mit Urkunde), Martinimarktkönigin Lara I. und die vielen Ehrenamtlichen, die mit ihrem Engagement zum ersten Platz beigetragen haben. Fotos: Ulrike Bletzer Foto: ubl Zugegeben, spannend war diese Veranstaltung streng genommen nicht. Denn dass der Langhalsweg bei der Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg das Rennen gemacht hatte, wussten viele Besucher des Langhalsfests bereits aus dem Internet. Lesezeit: 3 Minuten

Und auch jene, die noch nicht im Bilde waren, lagen mit ihrer Prognose auffallend nah am tatsächlichen Ergebnis. „Mindestens unter den ersten fünf“, so der Tipp eines Osterspaiers, war da noch zurückhaltend. „Ich hoffe sehr, dass es der erste Platz wird“, sagten fast wortgleich Erika Labonte aus Lahnstein, der an ...