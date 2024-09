Plus Diez

Nach den Vorfällen in Diez: Kleiner Stich, große Wirkung – was tun bei aufgeschlitzten Reifen?

Von Mira Zwick

i Der Frust war groß, als Inge Spormann durch einen polizeilichen Zettel an der Windschutzscheibe darauf aufmerksam gemacht worden war, dass ihrem „Pucki“ ein Hinterreifen mit einem Messer aufgestochen worden war. Nun fährt es schon früher als geplant mit Winterreifen. Foto: Mira Zwick

Ein aufgeschlitzter Reifen: nichts Alltägliches, aber ein Vorfall, der jeden Autofahrer im Leben einmal treffen kann. Was sollte in einem solchen Fall als Erstes getan werden? Was passiert mit dem defekten Reifen? Wie bekommt man das Auto wieder sicher ins Rollen? Wer kommt für den Schaden auf? Wir haben bei der Polizei, dem ADAC sowie einer Rechtsanwaltskanzlei nachgefragt.