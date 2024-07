Plus Limburg

Nach Bürgerentscheid zum Taubentöten in Limburg: 200 Stadttauben vor der Rettung

Von Sebastian Semrau

i Dem Demonstrationsaufruf von Peta für Montagabend in Limburg sind 35 bis 40 Taubenfreunde gefolgt. Foto: Thorsten Kunz

Der Bürgerentscheid am 9. Juni schien der endgültige Genickbruch für zahlreiche Limburger Stadttauben zu sein. Doch die bundesweite und sogar darüber hinaus gehende mediale Aufmerksamkeit hat nun auch positive Folgen für die Stadt und damit auch 200 Tauben. Denn diese sollen nun nicht getötet, sondern in ein Taubenhaus in der Oberpfalz umgesiedelt werden.