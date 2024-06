Plus Limburg

Nach Auftragsvergabe: Limburger Neumarkt wird zur Baustelle

i So stellt sich der Neumarkt nach seiner Aufwertung dar. Visualisierung: Thomas Foto: Thomas

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte mit seiner Zustimmung in der Sondersitzung am 22. Mai den Weg zur Umgestaltung und Aufwertung des Neumarkts freigemacht, der Magistrat hat nun umgehend den Auftrag für die Bauleistungen vergeben. Der Auftrag umfasse laut Magistrat ein Volumen in Höhe von rund 1,228 Millionen Euro. Die Arbeiten beginnen umgehend.