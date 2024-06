Plus Rhein-Lahn/Mainz

Nach angekündigtem Rücktritt: Genossen im Rhein-Lahn-Kreis danken Malu Dreyer

Von Reportern

i Malu Dreyer beim Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems mit VG-Chef Uwe Bruchhäuser (links) und Stadtbürgermeister Oliver Krügel. Foto: Fabian Herbst

Der angekündigte Rücktritt von Ministerpräsidentin Mali Dreyer (SPD) bewegt auch die Sozialdemokraten im Rhein-Lahn-Kreis. Der Tenor unserer Umfrage: Respekt vor den Leistungen Dreyers, Rückzug zum richtigen Zeitpunkt, und mit dem jetzigen Sozialminister Alexander Schweitzer ist der richtige Nachfolger gefunden. Und auch Roger Lewentz wird sein Amt als Landesvorsitzender der SPD in Rheinland-Pfalz aufgeben, so Meldungen. Der frühere Minister Lewentz wohnt in Kamp-Bornhofen.