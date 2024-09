Plus Diez Musikalische Urgewalt von Haydn bis Britten: Quatuor Ébène begeisterte im Schloss Oranienstein Von Anneke Jung i Gaben ein virtuoses Konzert vor der geschichtsträchtigen Kulisse von Schloss Oranienstein (von links): Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure, Marie Chilemme, Yuya Okamoto vom Quatuor Ébène. Foto: Anneke Jung Salopp ausgedrückt hatte man am Ende dieses unglaublichen Konzerts das Gefühl „Wow“. Das Quatuor Ébène lieferte fulminante Musik, die mit Klangwucht, ausschweifender Dynamik und leidenschaftlichem Musizieren über die Zuhörer hinwegbrauste. Pierre Colombet und Gabriel Le Magadure (Violinen), Marie Chilemme (Viola) und seit Frühjahr 2024 Yuya Okamoto (Violoncello) sind das Quatuor Ébène. Lesezeit: 2 Minuten

Es besteht bereits seit 1999 und ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. Was das Quartett an diesem Abend auszeichnete, waren neben den herausragenden „handwerklichen“ Qualitäten eine unbändige Musizierlust und frische, fesselnde Interpretationen, die Extreme in klanglicher, dynamischer und emotionaler Ebene ausloteten. Das bot neue Hörerlebnisse bei bekannten Quartettkompositionen wie dem „Sonnenaufgang“-Quartett ...