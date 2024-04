Plus Miehlen

Musical in Miehlen: Apostel Petrus zwischen Wunder und Verfolgung

Von Uschi Weidner

i Band, Chorsänger und Solisten sowie die Schauspieler, welche die Apostel, ihr Umfeld und das Regiment in dieser biblischen Zeit verkörperten, boten mit dem Musical „Petrus“ eine wundervolle Aufführung. Foto: Uschi Weidner

Wer die jungen Leute schon einmal sah, freute sich unbändig auf den Abend in Miehlen. Das war im Publikum vor der Aufführung zu hören. Wer sie noch nicht gesehen hat, kam aus dem Staunen nicht heraus. Die Begeisterung im Publikum kannte von Beginn der Aufführung an keine Grenzen. 80 talentierte Jugendliche in Chor, Theater, Tanz und Liveband brachten die moderne Inszenierung einer biblischen Geschichte auf die Bühne.