Münchener Freiheit in Fachbach: „Für euer Lächeln machen wir hier Musik!“

Von Dirk Förger

i Beim Auftritt der Münchener Freiheit in Fachbach durften die großen Hits wie „Ohne Dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“, „Tausendmal Du“ und „Herz aus Glas“ nicht fehlen. Fotos: Dirk Förger Foto: Dirk Förger

„Ich steh dir gegenüber in Erinnerung vergangener Tage“, heißt es im Lied „Solange man Träume noch leben kann“. An ihre Jugendträume und eine schöne Zeit in den 1980er-Jahren mögen auch viele gedacht haben, die in dieser Woche ein Konzert im Camping-Beachclub Fachbach besucht haben.