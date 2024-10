Plus Diez Motorroller geklaut und im Teich versenkt: DNA-Analyse überführt Täter Von Till Kronsfoth i Verhandlungssaal des Amtsgerichts Diez Foto: Till Kronsfoth Ein 39-jähriger Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis hatte in der Straße „Im Werkes“ in Diez einen geparkten Motorroller entwendet und wenig später im Teich der Parkanlage Wirt versenkt. Dafür musste er sich vor dem Diezer Amtsgericht verantworten. Lesezeit: 2 Minuten

Der Angeklagte, der aktuell in der JVA Dieburg einsitzt und in Handschellen in den Verhandlungssaal hereingeführt wurde, bestritt die Vorwürfe: „Das habe ich nicht gemacht.“ Der Roller gehöre dem Freund eines Freundes, der eine Schrauberwerkstatt besitze und Mofas repariere. Dieser Freund habe ihn – den Angeklagten – gebeten, bei der ...