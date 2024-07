Plus Limburg Mörder seit 15 Jahren gesucht: Limburger Fall Andy S. sorgte bundesweit für Schlagzeilen Von Stefan Dickmann i Mordopfer Andy S. ist auf dem Friedhof in Limburg-Offheim bestattet worden. Das Holzkreuz ist erst vor Kurzem erneuert worden. Foto: Dickmann Seit fast 15 Jahren liegt auf dem Friedhof im Limburger Stadtteil Offheim ein Mann begraben, der an einer Bushaltestelle in der Innenstadt ermordet worden ist. Das Holzkreuz an seinem Grab ist erst vor wenigen Monaten erneuert worden, dank der Holzwerkstatt der Caritas-Wohnungslosenhilfe. Der Mörder von Andy S., ein wohnungsloser Mann, konnte bis heute nicht ermittelt werden. Lesezeit: 3 Minuten

Der 45-jährige Obdachlose starb in der Nacht zum 4. Oktober 2009, während er an einer Bushaltestelle an der Eisenbahnstraße schlief, in unmittelbarer Nähe zu einer Unterkunft für Wohnsitzlose. 37-mal soll der Mörder mit einem Messer auf ihn eingestochen und zusätzlich gegen seinen Kopf getreten haben. Wegen angeblich grober Verstöße durfte ...