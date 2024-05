Plus St. Goarshausen

Mitveranstaltende Vereine ziehen Reißleine: Fällt Jubiläumsfest in Loreleystadt ins Wasser?

Von Mira Zwick

i Eigentlich sollte auf dem Loreleyplatz in Sankt Goarshausen am 29. Juni der Große Festakt zum Jubiläum 700 Jahre Stadtrechte stattfinden. Doch nun ziehen die mitveranstaltenden Vereine die Reißleine und ziehen ihre Unterstützung beim Fest zurück. Foto: Karin Kring (Archiv)/Karin Kring

Es sollte der Höhepunkt des Festjahres anlässlich des Jubiläums 700 Jahre Stadtrechte in St. Goarshausen werden: der Große Festakt am 29. Juni auf dem Loreleyplatz. Doch jetzt – gut vier Wochen vor der bunten Feier – „ist es höchste Zeit, die Reißleine zu ziehen“, schreiben die involvierten St. Goarshäusener Vereine in einer gemeinsamen Pressemitteilung und stehen „für eine weitere Unterstützung des Festes am 29. Juni nicht mehr zur Verfügung“. Als Grund nennen sie die fehlende Unterstützung des Stadtbürgermeisters.