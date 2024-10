Plus Kördorf/Holzheim

Mitreißendes Konzert: Die Chöre La Musica Herold und Cantiamo Holzheim begeisterten in Kördorf

Von Uschi Weidner

i Die Chöre La Musica und La Cantiamo versetzten ihre Zuhörer in eine musikalische Abendstimmung. Foto: Uschi Weidner

Eine kurze Probe der beiden Chöre in der Kirche zu Kördorf musste noch sein, während draußen auf dem Kirchenvorplatz die Besucher darauf warteten, dass sich die Kirchentüren öffnen würden. Dann war es so weit. Dem Publikum bot sich vom ersten Ton an ein wundervolles Konzert.