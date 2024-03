Plus Limburg Mit Unterstützung der neuen Landesregierung: Limburger hegen neue Hoffnung auf Südumgehung Von Stefan Dickmann i Die Wiesbadener Straße (B 417) im Süden von Limburg: An dieser Stelle soll eines Tages die Südumgehung die Bundesstraße kreuzen, um eine direkte Anbindung an die Autobahn zu schaffen. Foto: Stefan Dickmann Geht es um die Südumgehung in Limburg, sind die Rollen spätestens seit 2012 klar verteilt: CDU und SPD haben sich seitdem auf die sogenannte Alttrasse verständigt, ein freigehaltener Grünstreifen inmitten von Wohnhäusern links und rechts zwischen Südstadt und Blumenrod. Die FDP sagt zwar Ja zu einer Umgehung, aber Nein zur Alttrasse, und die Grünen wollen gar keine Südumgehung. Lesezeit: 2 Minuten

An dieser Rollenverteilung hat sich auch nach der jüngsten Abstimmung in der Sitzung der Stadtverordneten am Montag nichts geändert: Die Große Koalition richtet beim Thema Südumgehung ihren Blick hoffnungsfroh Richtung Wiesbaden. Der grüne Landesverkehrsminister, der von vielen als Bremser einer Südumgehung wahrgenommen worden ist, ist weg, der neue Landesverkehrsminister, ein ...