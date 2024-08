Plus Lahnstein

Mit Blick auf die Buga: Was wird aus der Rheinkrone in Lahnstein?

i Seit Jahrzehnten befindet sich ein italienisches Restaurant auf dem Hügel. Gebäude und Umfeld könnten zweifelsfrei eine Auffrischung vertragen. Foto: Tobias Lui

Die Bundesgartenschau 2029 ist ein echter Hoffnungsträger – gerade auch für die Stadt Lahnstein: In das Gelände entlang des Rheins vom Martinsschloss im Süden bis zum Johanneskloster im Norden sollen in den kommenden Jahren rund 17 bis 20 Millionen Euro investiert werden. Bis zu 800.000 Besucher werden allein am Rhein-Lahn-Eck erwartet. Doch ein „Filetstück“ im Lahnsteiner Kerngebiet bereitet Buga-Machern wie Stadtverwaltung noch leichtes Kopfzerbrechen.