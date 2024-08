Plus Lahnstein

Millioneninvestition in Lahnstein: Wyndham Garden macht sich fit für die Zukunft

i PRODUKTION - 20.08.2024, Rheinland-Pfalz, Lahnstein: Das Wyndham Garden Lahnstein ist ein Hotel, das in einer ruhigen Parklandschaft hoch über den Flüssen Rhein und Lahn liegt. Es befindet sich im UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“ und bietet einen einzigartigen Ausblick auf die umliegenden Wälder und Flusstäler. Das Hotel verfügt über 228 Zimmer und Suiten, die standardmässig mit einem Badezimmer, einem Schreibtisch, einem LCD-Flachbildfernseher und kostenloses WLAN ausgestattet sind. Foto: Sascha Ditscher

Immer wieder hört man in Lahnstein, es gebe zu wenig Hotels in der Stadt. Was dabei meist vergessen wird: Auf 257 Metern Höhe steht mit Wyndham Garden ein Hotelkomplex mit 228 Zimmern und 440 Betten – sicherlich der größte Beherbergungsbetrieb am Mittelrhein. Und der wird zurzeit fit gemacht für die Zukunft.