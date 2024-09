Plus Holzappel

Millioneninvestition in Holzappel: Esterauschule vor energetischer Sanierung?

i Die Esterauschule gehört hinsichtlich des energetischen Sanierungszustands zu den schlechtesten 25 Prozent der Gebäude in Deutschland. Foto: Schmiedel

Die Verbandsgemeinde (VG) Diez bereitet derzeit eine groß angelegte energetische Sanierung der Esterauschule in Holzappel vor. Hintergrund sind weitreichende Fördermöglichkeiten, die die Verbandsgemeinde als Schulträgerin in Anspruch nehmen will. Das Thema steht demnächst im Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt auf der Tagesordnung.