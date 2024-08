Plus Rhein-Lahn

Millionen für Krankenhaus: Kreistag steht geschlossen hinter Paulinenstift

Von Andreas Galonska

i Bei einer Dringlichkeitssitzung des Kreistags ging es um die finanzielle Unterstützung des Paulinenstifts in Nastätten, dessen Defizit ausgeglichen werden soll. Foto: Markus Eschenauer

Mit einer klaren Zustimmung endete eine Dringlichkeitssitzung des Kreistags Rhein-Lahn, bei der es um die Hilfe für das Paulinenstift in Nastätten ging. Dabei standen Ausgaben in Millionenhöhe zur Diskussion: In diesem Jahr sollen 1,5 Millionen Euro aufgewendet werden, im kommenden Jahr stehen 3 Millionen Euro an Ausgaben an, damit der Krankenhausstandort gerettet werden kann.