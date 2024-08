Plus Miehlen Miehlener Dorfladen nach Umbau wieder geöffnet: Mehr Komfort, kürzere Öffnungszeiten Von Thorsten Stötzer i Neue Eindrücke zwischen den Regalen verschafft der renovierte Miehlener Dorfladen. Foto: Thorsten Stötzer Das Angebot laut dem Schild neben der Eingangstür reicht von lokalen Produkten, Postdienstleistungen sowie Geschenk- und Bezahlkarten bis zu einem ganz besonderen Erlebnis: „Einkaufen mit Herz.“ So ist es am Miehlener Dorfladen zu lesen, der nach 26 Tagen Schließung und Umbauzeit wieder geöffnet hat. Lesezeit: 2 Minuten

Bei einer kleinen Feier spricht Ortsbürgermeister André Stötzer von einem „neuen Ambiente“ und dem allgemeinen Bedarf: „Heute zeigt sich, dass der Dorfladen gebraucht wird.“ Seit 2015 betreibt die Ortsgemeinde den Laden, der ansässig ist in gemieteten Räumen an der Rathausbrücke in der Hauptstraße. Nun wurden traditionell umsatzschwächere Wochen genutzt, um ...