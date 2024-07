Plus Rhein-Lahn/Niederwallmenach

Metzger im Rhein-Lahn-Kreis warnen vor Überregulierung: Kontrolle über Fleischproduktion nicht verlieren

Von Bernd-Christoph Matern

i „Darf's ein bisschen mehr sein?“ Diese alt bekannte Frage an der Fleischtheke würden Metzgereien im Rhein-Lahn-Kreis wohl so beantworten: Mehr Reformen, die regionale Betriebe, Tierwohl und eine gesunde Fleischproduktion fördern, gern, aber dafür weniger Bürokratie, die für Landwirtschaft und Verbraucher unbezahlbar wird. Fotos: Bernd-Christoph Matern Foto: Bernd-Christoph Matern

Es soll schmecken, stets genug davon in allen Varianten geben, das Tierwohl berücksichtigen, aus nachhaltiger Landwirtschaft kommen und obendrein noch preiswert sein: Die Ansprüche an die Fleischproduktion sind in den vergangenen 30 Jahren immer komplexer geworden – die gesetzlichen Rahmenbedingungen ebenso.