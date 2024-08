Plus Rom/Diez

Messdiener bei Romwallfahrt ganz nah dran an Papst Franziskus: Diezer Gruppe mit dabei

i Messdiener ganz nah dran an Papst Franziskus Foto: John Manickaraj/privat

50.000 Ministranten aus Deutschland und vielen Ländern Europas sind noch bis Sonntag bei der internationalen Ministrantenwallfahrt in Rom. In der rund 800 Teilnehmer zählenden Gruppe aus dem Bistum Limburg ist auch eine Delegation aus der Diezer Pfarrei in die Ewige Stadt gereist, um den Papst zu treffen, gemeinsam Gottesdienste zu feiern, das antike Rom zu entdecken, Gemeinschaft zu spüren und einfach eine unvergessliche Zeit zu haben.