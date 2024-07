Plus Niedertiefenbach

Melanie Wolf gewählt: Niedertiefenbach hat eine Bürgermeisterin

Von Uschi Weidner

i Ihr strahlendes Lächeln soll ihr erhalten bleiben: Melanie Wolf kann mit der Unterstützung des Gemeinderates, bestehend aus (von links) Horst Hartmann, Rüdiger Rau, Christof Heiber, Bodo Lutz, Sascha Becker, Sven Kowalk, Melanie Wolf, Volkmer Obst, Ingo Brod und Gunder Schneider, rechnen. Foto: Uschi Weidner

Dass sie sich zur Wahl für das Amt der Ortsbürgermeisterin von Niedertiefenbach stellt, war in den vergangenen zwei Wochen Thema in den Familien Obst und Wolf. „Nicht überraschend“, wie der Vater von Melanie Wolf, geborene Obst, sagte, in Anbetracht der Aktivitäten, die seine Tochter Melanie Wolf sowieso schon auszeichnen.