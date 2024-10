Plus Limburg Mehrstündige Kontrolle von Mensch und Maschine an der A3: Polizei nimmt Lkw ins Visier Von Stefan Dickmann i Der 41-jährige Autobahnpolizist Andreas Konhäuser bei einer Lkw-Kontrolle auf der Autobahnraststätte Limburg-Ost. Foto: nnp dickmann/privat Funktionieren die Bremsen, ist das Fahrzeug nicht zu hoch – und kann der Mensch am Steuer noch konzentriert fahren, oder ist er zu lange unterwegs? Die Autobahnpolizei und das Budesamt für Mobilität haben bei einer sechsstündigen Kontrolle auf der Raststätte Limburg genau geprüft, was und wer unterwegs ist. Wir waren dabei. Lesezeit: 3 Minuten

Der Lkw-Fahrer kommt aus München und will nach Bochum. Auf seinem Sattelschlepper hat er mehrere gebrauchte Fahrzeuge geladen. Die Autobahnpolizei Wiesbaden hat ihn auf der A3 kurz vor der Limburger Autobahnraststätte in Fahrtrichtung Köln überholt und ihn per LED-Anzeige aufgefordert, ihm bis zur Raststätte zu folgen. Jetzt steht er mit ...