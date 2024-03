Plus Nastätten

Medizin 2.0 zieht in Nastätten ein: Lillian Care eröffnet feierlich neue Hausarztpraxis

Von Marta Fröhlich

i Schon bei der Anmeldung geht es digital zu, das zeigte eine nachgestellte „Patientenreise“ in der neuen Hausarztpraxis des Gesundheitsunternehmens Lillian Care in Nastätten. Foto: Barbara Mainz

Endlich kann er losgehen, der Betrieb in der neuen Hausarztpraxis in Nastätten. Schon vor Eröffnung ist die Warteliste der Patienten lang, denn die Eröffnung der neuen Hausarztpraxis wurde nicht nur lang erwartet, auch das Konzept, das Allgemeinmediziner Michael Hausen und sein Team in Nastätten umsetzen, ist in der Gesundheitslandschaft im Blauen Ländchen komplett neu.