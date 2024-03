Plus Limburg-Weilburg Martina Frömel hilft sich und anderen: Adipositas gehört zu ihrem Leben Von Sabine Rauch i Aufklärung tut not: Martina Frömel (rechts) spricht offen über Adipositas und die Folgen – auch beim Selbsthilfetag 2022 in der Limburger Stadthalle. Foto: Archiv Sabine Rauch Lesezeit: 4 Minuten Da sind ja nicht nur die Stühle, bei denen man fürchten muss, dass sie unter dem Gewicht zusammenbrechen oder beim Aufstehen am Po hängen bleiben.

Da sind auch die Busse und die Flugzeuge, in denen man zwei Plätze buchen oder am Sitznachbarn kleben muss, und die Angst, dass das Hotelbett nicht so stabil ist wie erhofft, ganz zu schweigen vom Mangel an passenden Betten im Krankenhaus – und dann noch die Blicke der anderen, das ...