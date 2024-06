Plus Bad Ems Martin Stadtfeld in Bad Ems: Technisch brillant und emotional berührend Von Ulrike Bletzer i Technisch brillant und emotional berührend Foto: Thilo Hagen/flipfine - Fotolia Keine Frage, es war ein besonderes Konzert in besonderer Atmosphäre: Der Abend mit Martin Stadtfeld schien nicht nur wie maßgeschneidert für den Bad Emser Marmorsaal, sondern zählte zweifelsohne auch zu den Höhepunkten im dortigen Veranstaltungskalender. Lesezeit: 3 Minuten

Zugleich war die Veranstaltung für den mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Pianisten, der in der Kurstadt im Rahmen des Lahn-Kulturfestivals „Gegen den Strom“ auftrat, fast so etwas wie ein Heimspiel: Martin Stadtfeld ist 1980 in Koblenz geboren, in Gackenbach aufgewachsen und hat 2020 am Landesmusikgymnasium in Montabaur Abitur gemacht. Bereits seit seinem ...