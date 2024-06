Plus Fachbach/Bad Ems-Nassau

Manipulation in Fachbach? Wahl ist transparent abgelaufen

Von Andreas Galonska

i Großwetterlage hat der SPD die Wahl verhagelt Foto: Christian Flohr

In einer anonymen Mail sind schwere Vorwürfe zur Kommunalwahl in Fachbach erhoben worden. Bei den Vorhaltungen geht es unter anderem um mögliche Manipulationen am Wahltag und um eine nicht transparente Aufstellung der Liste für den Ortsgemeinderat.