Plus Diez Manche mögen’s in Orange: Picknick vor Diezer Schloss Oranienstein Von Rolf-Peter Kahl i Alle Generationen kamen vor dem Diezer Grafenschloss zum „Picknick in Orange“ an einer langen Tafel zusammen. Foto: Rolf-Peter Kahl Als Ausdruck der mittlerweile zwölfjährigen Patenschaft zwischen der Stadt Diez und dem im Schloss Oranienstein beheimateten Bundeswehr-Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung wurde im Vorjahr gemeinsam ein „Picknick in Orange“ veranstaltet. Lesezeit: 1 Minute

Und auch die Veranstaltung in Diez, die sich an den seit vielen Jahren in ganz Europa stattfindenden „Diner en blanc“-Veranstaltungen in typisch französischer Tradition orientiert, war bei ihrer Premiere bereits ein Erfolg. Auch am vergangenen Sonntag trafen sich auf Einladung von Stadtbürgermeisterin Annette Wick und des Kommandeurs Armin Kalinowski rund 300 ...